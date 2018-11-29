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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Vücuduna demir çubuk saplanan köpek kurtarılamadı - ZONGULDAK

Vücuduna demir çubuk saplanan köpek kurtarılamadı - ZONGULDAK

- Köpek vücudundan demir çıkarma detaylarVücuduna demir çubuk saplanan köpek kurtarılamadı - Zonguldak 'ta vücuduna 1 metre uzunluğunda demir çubuk saplanan ve itfaiye ekiplerince kurtarılan sokak köpeği öldüZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ın Alaplı ilçesinde, vücuduna 1 metre uzunluğunda demir çubuk saplanan ve itfaiye ekiplerince kurtarılan sokak köpeği öldü.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeni Siteler Mahallesi'nde istinat duvarındaki demir çubuğun sokak köpeğinin vücuduna saplandığını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, demiri spiral motoruyla kesti. Ekipler, daha sonra sokak köpeğini vücuduna saplanan demirle veteriner kliniğine getirdi.Demir çubuk, Alaplı Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli veteriner tarafından ameliyatla köpeğin vücudundan çıkarıldı.Bir süre müşahede altında tutulan köpek, kurtarılamadı.

Uzunlu Sokak Köpeği İstinat Duvarı Demir Çubuk Ameliyat 

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