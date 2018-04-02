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02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Vosvoslar otizm farkındalığı için turladı

Vosvoslar otizm farkındalığı için turladı

VOSVOSLARDAN GÖRÜNTÜ

Vosvos Sosyal Proje Otizm Klasik Otomobil Direksiyon 

-VOSVOSLARIN HAREKET ETMESİNDEN GÖRÜNTÜ
-VOSVOSLARA BİNEN OTİZMLİ ÇOCUKLARDAN GÖRÜNTÜ
-DERNEK BAŞKANI EMEL KANBEROĞLU RÖPORTAJ
-VOSVOS ARAÇ SAHİPLERİ İLE RÖPORTAJ

( BURSA -HD) BURSA

- Bursa'da otizmliler klasik otomobillerle şehir turu atarak gönüllerince eğlendi. Dünya Otizm Farkındalık Günü sebebiyle Bursa'da farklı bir etkinlik düzenlendi.
Vosvos aracı tutkunları araçlarını otizmlilerin emrine sundu. Beşevler Meydanında bir araya gelen onlarca vosvos tutkunu otizmlilere Bursa tutu attırdı. Vosvoslarla şehir turu atan otizmli gençlerin keyfinin yerinde olduğu gözlendi. Düzenlenen etkinlikte konuşan Bursa Otizm Derneği Başkanı Emel Kanberoğlu, "Bugün otizm ayına girdik. Nisan ayı Birleşmiş Milletler tarafından otizm ayı olarak ilan edildi. Otizmin farkındalığı için biz de Vosvos Severler Kulübüyle çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Bugün otizmli çocuklar ve aileleriyle birlikte Bursa'da konvoy düzenliyoruz. Otizm farkındalığını Bursa'da başlatmış oluyoruz. Burada amacımız otizmi herkes tanısın istiyoruz. Otizmliler korkulacak kişiler değil, insanlar otizmlilere güzel yaklaşsınlar. Onların da bir insan olduğunu unutmamaları gerekiyor" dedi.
Vosvos severler ise " Bugün direksiyonlarımızın başına otizmli çocuklar için geçtik. Biz devamlı sosyal projelerde bulunuyoruz. Bugün burada 14 vosvos aracımız mevcut. Otizmli kardeşlerimize Bursa turu attıracağız" şeklinde konuştu.

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