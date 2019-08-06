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06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
- Volkan Bozkır’a Azerbaycan Diplomatik Hizmet Madalyası İzle

- Volkan Bozkır’a Azerbaycan Diplomatik Hizmet Madalyası İzle

-Karşılama

Misyon 

--Madalya tevcih töreni

( ANKARA ) Volkan Bozkır’a Azerbaycan Diplomatik Hizmet Madalyası ANKARA

- TBMM Dışişleri Komiyon Başkanı Volkan Bozkır’a “Azerbaycan Cumhuriyeti Diplomatik Hizmet Kurumları’nın 100. Yıl Dönümü Madalyası” tevcih edildi. Ankara’nın Azerbaycan Büyükelçiliği’nde düzenlenen programla TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır’a Türkiye Azerbaycan ilişkilerine siyasi katkılarından dolayı “Azerbaycan Cumhuriyeti Diplomatik Hizmet Kurumlarının 100. Yıldönümü Madalyası” taktim edildi. Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim’in tevcih ettiği madalya töreninde, Bozkır ve heyeti hazır bulundu. Törenin ardından toplu fotoğraf çekildikten sonra karşılıklı heyetler basına kapalı görüşmelerini sürdürdü.
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