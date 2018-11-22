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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Vodafone Akıllı Köy'de çiftçilere pamuk eğitimi - AYDIN

Vodafone Akıllı Köy'de çiftçilere pamuk eğitimi - AYDIN

- Eğitim çalışmalarının yapıldığı alandan detaylar - Katılımcılardan detaylar - Vadofone Akıllı Köy ve Tabit yöneticisi Tülin Akın'ın konuşmasıAYDIN (AA) - Aydın 'ın Koçarlı ilçesindeki Vodafone Akıllı Köy'de çiftçilere pamuk konusunda bilgilendirme yapıldı.Çiftçilerin sorunlarının çözümüne katkı sağlamak, verimliliği, karlılığı artırmak amacıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında, pamukla ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri ile sektör uzmanları bir araya geldi.TABİT Akıllı Tarım Teknolojileri Kurucu Ortağı ve Vodafone Akıllı Köy Yöneticisi Tülin Akın, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, çiftçileri teknoloji hakkında bilgilendirmeyi amaçladıklarını belirterek, dünyada ve Türkiye'de yapılan uygulamaların aktarıldığını söyledi.

Akın, "Çiftçiler toplantıda kendilerini ifade etme fırsatı buldu. Güzel bir etkinlik oldu. Vodafone Akıllı Köy'ün amacı tarımda, hayvancılıkta, her alanda teknolojinin küçük çiftçi ailesinin de kullanabileceğini göstermek, bunun yaygınlaşmasını sağlamak. Eğer aile çiftçisine teknolojiyi aktarırsak geleceğimizi kurtaracağımızı, göçü bir nebze engelleyebileceğimizi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.Toplantıda uzmanlar sunumlarla pamuk üreticisine teknoloji kullanımı konusunda bilgiler aktardı.

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