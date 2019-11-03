Vodafone 41. İstanbul Maratonu için yollar kapatıldı Video

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından ‘İstanbul Senin, Durma Koş!’ sloganıyla düzenlenen Vodafone 41. İstanbul Maratonu’nun halk koşusu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü dahil olmak üzere parkur güzergâhı ve bağlantılı tüm yollar gece 3.00’da kapatıldı. Bu yıl 41.’si düzenlenen Vodafone 41. İstanbul Maratonu için şehrin genelindeki bazı yollar trafiğe kapatıldı. Saat 03.00’te 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, devamında köprüye çıkan yolları tamamı ve saat 05.00’da Avrasya Tüneli çift Yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Metrobüs Seferleri Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden yapılacak Metrobüs hattı Zincirlikuyu - Söğütlüçeşme ve Söğütlüçeşme - Zincirlikuyu arasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergâhı ile seferlerini gerçekleştirecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen koşu Altunizade Köprüsü altında başlayacak ve İnönü Stadı önünde sona erecek. Gece saat 3.00’da kapanacak olan yollar saat 15.00’ten itibaren araç trafiğine açılacak. Maraton koşusu nedeniyle 3 Kasım Pazar günü, saat 06.00’dan maraton bitimine kadar T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında Kabataş ile Beyazıt istasyonları arasında işletme yapılmayacak. Bu kapsamda kapanacak olan yollar şu şekilde: Anadolu Yakası Kısıklı Caddesi, D-100 kuzey ve güney katılım, Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önü D-100 Karayolu güney katılım, Mahiriz Caddesi D-100 güney katılım, Altunizade Köprü üzeri D-100 güney-kuzey katılım, Tophanelioğlu Caddesi Gold Bilgisayar önü D-100 güney-kuzey katılım, Beylerbeyi katılım, Güney Zincirlikuyu ayrımı, Sait Çiftçi katılımı, Fenerbahçe Göztepe'den gelip TEM ayrımına katılım, Botanik Bahçesi'nden Rıdvan Dedeoğlu istikametine katılım, Kuzey Ataşehir'den Rıdvan Dedeoğlu'na katılım, FSM turnikelerinden gelip 1. Çevre Yolu ayrımı, güneyden gelip kuzeye katılım, Mustafa Kemal Köprü altından kuzeye katılım, Altunizade köprü altı halk koşusunun başladığı yer, maraton ile halk koşusu arası, park girişi, maratonun başladığı yer, park çıkışı, park çıkışı turnikeler arası ve kuzey turnike sahası. Avrupa Yakası Merkez Komutanlığı ışıklar, Opel Gerçek önü, Sait Çiftçi köprü katılımı (E-5 Karayolu güney katılım), Sabancı Lisesi önü, Yıldız ışıklar, Akdoğan Sokak girişi, Ressam Hamdi Bey, Bostancı Veli, Abbasağa, Hasfırın, Serence Bey sokaklar, Ortaköy dönüşleri, Beşiktaş Meydan, Vestel ışıklar, Palangalar ışıklar, Ortaköy Meydanı, Muhakkik Sokak girişi, Akaretler ışıklar, VIP Otel önü, Bayıldım alt baş, Süzer Plaza önü, Kadırgalar Caddesi toprak yol dönüşleri, Mete Kavşağı, Gümüş Caddesi başı, Gümüşsuyu'ndan toprak yola iniş, Dolmabahçe ışıklar, Kahve Dünyası önü, Akyol Caddesi başı, Meclis-i Mebusan Yokuşu başı, Aydilimi Pastanesi yanı, Kabataş ışıklar, Fındıklı ışıklar, Deniz Limanı çıkışı, Salı Pazarı ışıklar, Boğazkesen Caddesi gelişi, Boğazkesen ışıklar, Tophane ışıklar, Revani Sokak gelişi, Kemeraltı ışıklar, Karaköy Meydanı, Perşembe Pazarı ışıklar, Azapkapı'dan Tarlabaşı'na mecburi istikamet, Şişhane Meydanı'ndan Bankalar Caddesi girişi, Tarlabaşı'ndan Perşembe Pazarı'na giriş, Şişhane ışıklardan Kasımpaşa'ya mecburi yön, Kasımpaşa'dan Unkapanı Köprü ayrımı, Perşembe Pazarı'ndan Unkapanı Köprü ayrımı, Sahil Kennedy Caddesi Ataköy Havuzlu Kavşak’tan Sirkeci ışıklara kadar kuzey ve güney istikameti, Ragıp Gümüşpala Caddesi, Reşadiye Caddesi, Atatürk Bulvarı, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Sultanahmet At Meydanı, Yerebatan Caddesi, Klodfarer Caddesi, Nuruosmaniye Caddesi, Ayasofya Meydanı ile Galata ve Unkapanı Köprüleri." (DH-MÇ-Y)



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