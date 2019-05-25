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25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
VM Medical Park Bursa ailesi iftarda buluştu Haberi

VM Medical Park Bursa ailesi iftarda buluştu Haberi

MASALARDAN DETAYLAR

Ramazan Ayı Referans İftar Yemeği Hastane Irak 

-ARSLAN'IN AÇIKLAMALARI

( BURSA ) BURSA

- VM Medical Park Bursa Hastanesi yönetimi, hekim ve çalışanlarıyla iftar yemeğinde buluştu. Ramazan vesilesiyle yönetim ve çalışanların aynı sofra etrafında buluşmasının ayrı bir mutluluk olduğunu ifade eden VM Medical Park Bursa Hastanesi Genel Müdürü Metin Arslan, "Birlik ve beraberliğin daha da çok önem kazandığı böyle bir dönemde çatımızın altında alnının terini, topluma hizmet olarak döken kıymetli çalışanlarımızla bir ramazan ayını daha geride bırakıyoruz. MLP Care Grubu olarak 1993 yılından bu yana, VM Medical Park Bursa olarak da 13 yıldır 'Herkes için sağlık' anlayışıyla, Türkiye'nin en büyük özel sağlık grubu olarak ilklere imza atmaya devam ediyoruz. Parmakla gösterilen hekimlerimizin yanı sıra her alanda uzman personelimiz, hasta odaklı hizmet anlayışıyla sağlığa değer katan hizmetler sunuyor. Grup genelinde olduğu gibi, aynı zamanda bir bilim yuvası olan Bursa hastanemiz özelinde de başarılarla dolu bir yıl geçiriyoruz" dedi.
Özveriyle çalışan hekimleriyle Güney Marmara’nın referans hastanesi olma unvanını korumaya devam edeceklerini belirten Arslan, "Sağlıkta standartları yükseltirken ailemizin her bir ferdinin mutlu ve huzurlu olması da bizim için çok ama çok önemli. İnşallah nice başarı dolu günler bizi bekliyor” diye konuştu.

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