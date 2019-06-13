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13 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Vizyon Parkta korkutan yangın

- Vizyon Parkta korkutan yangın

Olay yeri canlıdan kaydedildi

Polis Bild Trol 

-Cep telefonu görüntüsü
-Binanın yanma anı
-Düşen alevli parçalar
-detay

( İSTANBUL )- Yanan dış cepheden düşen parçalar paniğe neden oldu İSTANBUL

- Yenibosna’da bulunan İstanbul Vizyon Park iş merkezinin dış cephesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınırken yangın nedeniyle kısa süreli panik yaşandı. Olay Bahçelievler Yenibosna da bulunan İstanbul Vizyon Park Atölyeler bloğunda meydana geldi. İddiaya göre binanın 8. katının dış cephesinde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede üst katlarından dış cephesine sirayet etti. Yangını gören görevliler durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken binada bulunan çalışanlarda hemen tahliye edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. Yangın sırasında dış cephede bulunan parçaların alevli bir şekilde yere düşmesi sonucu kısa süreli panik yaşandı. Yangının södürülmesinin ardından ekipler yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlattı. (VK-ÖFA
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