Viyana’da ırkçılık karşıtı protesto

-iyana caddelerinde belirlenen gözergahta yürüdüler..

-Viyana’da yaşayan İbrahim Ali, İHA’ya yaptığı açıklaması.

-Avusturya parlamentosu Bağımsız Milletvekili Martha Bissman



( VİYANA ) VİYANA



- Avusturya'nın başkenti Viyana'da binlerce kişi ırkçılığa ve İslamofobi’ye hayır demek için sokağa çıktı. ‘Irkçılığa başkaldır’ adı altında gösterilerde aşırı sağcı politikalar protesto edildi. Viyana İnsan Hakları Meydanı'nda toplanan göstericiler, ‘Yönetimde Nazilere hayır’, ‘Başörtüsü yasağı ırkçılıktır’, ‘Terörün dini yoktur’, ‘Müslümanlara karşı provokasyona hayır’ yazılı pankartlar açarak sloganlar attı. Yapılan açıklamada Avrupa'dan yayılan ırkçı ve aşırı sağcı söylemin Yeni Zelanda'da korkunç yüzünü gösterdiğine dikkat çekilerek, Avusturya'da birlikte yaşamı olumsuz etkileye kışkırtıcı politikaların sonlandırılması çağrısında bulundu. Protestolara katılan İbrahim Ali, ülkedeki siyasiler arasında artış gösteren ırkçı söylemleri protesto etmek amacı ile bugün meydanı doldurduklarını vurgulayarak, “Dün gerçekleşen terör saldırısı La İlahe İllallah Muhammeden Resulullah demenin dışında hiçbir suçu olmayan insanlara yönelik yapılmıştır. Bu nedenle bilinçli olarak Hıristiyan terörü diyorum” dedi.

“Avrupa medyası ve politikacıları Yeni Zelanda saldırısından sorumludur” Avusturya’da aşırı sağcı hükümetin İslam karşıtı politikalar hayata geçirdiğini işaret eden Ali, “Özellikle bizler bu tür gösterilere katılara sesimizi yükseltmemiz gerekiyor. Bizler Avrupa’nın ırkçılık açısından en tehlikeli bölgesindeyiz. Dün gerçekleşen saldırının failini tek başına suçlamak bir anlam ifade etmiyor. Avrupa’da medya başta olmak üzere bütün aşırı sağcı politikacılar bu terör saldırısı nedeniyle suçlanmalıdır” şeklinde konuştu.

“Irkçılık ve terörün her türünün bir tane amacı var, toplumları bölmek” Avusturya parlamentosu Bağımsız Milletvekili Martha Bissman ise, ırkçılığın toplumları ayrıştıran tehlikeli bir yaklaşım olduğunu kaydederek, “Özellikle dün gerçekleşen terör saldırısı sonucu yaşamını yitiren 49 insanı anma ve yakınlarıyla dayanışma içinde olduğumuzu göstermek için bu gösteriye katıldım. Irkçılık ve terörün her türünün bir tane amacı var, toplumları bölmek, buna izin vermemek için birlikte hareket etmeliyiz” şeklinde konuştu.

Bissman, terör ve ırkçılığa karşı başvurulacak “en önemli silahın” ise birlik ve dayanışma içinde hareket etmek olduğunu belirtti.

Meydandaki bir diğer protestocu Suna Yıldırım ise, “Biz buraya bugün ırkçılığa karşı, son zamanlarda yabancılara karşı yapılan kötü olaylardan sonra bir duyarlılık göstermek için buraya geldik” dedi.



