- Viyana Büyükelçiliğinde şehitleri anma töreni düzenlendi

--Saygı duruşu ve istiklal marşı ardından.

-- Büyükelçi Çarıkçı’nın konuşmsından detaylar.

--Devlet Ödünç Madalyası Büyükelçi Mehmet Ferden Çarıkçı tarafından verildi.

- -Kur’anı kerim tilaveti ve şehitler için okunan duadan detaylar.



( VİYANA ) VİYANA



- Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliğinde düzenlenen "Şehitleri Anma" programında başta Çanakkale Muharebesi olmak üzere teröre karşı yürütülen mücadele ve 15 Temmuz'da hayatını kaybeden şehitler anıldı. T.C. Viyana Büyükelçiliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlanan törene, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Mehmet Ferden Çarıkçı, Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi'nde Daimi Temsilci Büyükelçi Ahmet Muhtar Gül, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Rauf Engin Soysal, Türkiye’den gelen Şair ve yazar Bülent Yavuz Bakiler’in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Çarıkçı, "Çanakkale Deniz Zaferinin 103'üncü yıl dönümünü kutlamak ve Afrin zaferini birlikte idrak etmenin yanı sıra Türkiye'nin bekası için hayatını feda etmiş kahraman şehitleri anmak üzere toplandık. 3 kıta ve 7 iklimde, Yemen'den Zeytin Dalı harekatına kadar Türkiye'nin bağımsızlığını ve vatanın bekasını canıyla ve kanıyla müdafaa eden şehitlerin aziz hatıraları önünde minnet ve saygıyla eğiliyoruz. Şehitleri anmak ve anlatmak için en uzun konuşmaların veya ağıtların yapılmasının şehitleri anlatmaya yeterli değildir. Birliğimize ve bütünlüğümüze, vatanımıza ve milletimize ve hür irademize saldıran dahili ve harici düşmanlar, hep milli gücümüzün temel direği şehit ve gazilerimiz tarafından bertaraf edilebilmiştir.İstiklal ve İstikbal şairi Mehmet Akif Ersoy'un şehitleri en güzel şekilde şiirlerinde alıntılıyor. Akif'in şiirlerini okumak, şehitliğin manasını ve şehitlerimize olan borcumuzun idrak bakımından bizler için diplomatik değimle olmazsa olmazdır" dedi.

Konuşmanın ardından "Devlet Ödünç Madalyaları" Viyana'da bulunan şehit yakınlarına takdim edildi. Tören, şehitlerin ruhuna okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan dualarla sona erdi. Elçilikte açılan Birinci dünya savaşı ve 15 Temmuz’u anlatan resimler sergilendi. Viyana'da bulunan Şehit Piyade Uzman Çavuş Sadık Aparangil'in çocukları Ümmügülsüm Aparangil ve Kenan Aparangil’e Devlet Ödünç Madalyası Büyükelçi Mehmet Ferden Çarıkçı tarafından verildi.

Ardından Viyana'da bulunan Şehit Devlet Memuru Güner Altınok’un oğlu Orkun Kaan Özcan’a Devlet Ödünç Madalyası Büyükelçi Mehmet Ferden Çarıkçı tarafından takdim edildi.

