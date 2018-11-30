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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Viyadük kazasında ölen işçi birkaç saat önce işe başlamış (2) - SAMSUN

Viyadük kazasında ölen işçi birkaç saat önce işe başlamış (2) - SAMSUN

- Kılınan cenaze namazından görüntülerViyadük kazasında ölen işçi birkaç saat önce işe başlamış - Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli - Gebze kesimindeki viyadük çalışmaları sırasında meydana gelen kazada hayatını kaybeden Bayram Kılıç'ın cenazesi, memleketi Samsun 'un Canik ilçesinde toprağa verildi - Kılıç'ın, Gebze'ye kazadan bir gün önce giderek sigorta işlemlerini yaptırdığı, olaydan 2 - 3 saat önce de iş başı yaptığı belirtildiCENAZE TÖRENİ EKLENDİSAMSUN (AA) - Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli - Gebze kesimindeki viyadük çalışmaları sırasında düşen beton blokun altında kalarak yaşamını yitiren Bayram Kılıç'ın, kazadan 2 - 3 saat önce işbaşı yaptığı belirtildi.İki gün önce otoyoldaki inşaat çalışmalarında düşen beton blokun altında kalarak hayatını kaybeden evli ve 3 çocuk babası 53 yaşındaki Kılıç'ın cenazesi, memleketi Samsun 'a getirildi.
Kılıç'ın Canik ilçesi Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde evinin önünde taziye çadırı kuruldu.Bayram Kılıç'ın ağabeyi Basri Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardeşinin çalışmak için Gebze'ye kazadan bir gün önce gittiğini dile getirerek "Sigorta girişini yaptırdı. İşe çıktı, 2 - 3 saat sonra çökme oldu. Düşünce altında kalıyorlar. Bayram Kılıç dört dörtlük bir insandı." dedi.
Kılıç'ın cenazesi, Seyfinaz Hatun Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığı'na defnedildi.Cenazeye Kılıç'ın oğlu İbrahim Kılıç, ağabeyleri Dursun ve Basri Kılıç ile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli - Gebze kesiminde 28 Kasım'da viyadük çalışmaları sırasında düşen beton blokun altında kalan işçilerden Öztürk Yılmaz, Bayram Kılıç ve Sıddık Canpolat hayatını kaybetmiş, Kani Öztürk (40) ise yaralı kurtarılmıştı.

Cenaze Muhabir Cenaze Namazı 

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