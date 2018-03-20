Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Vitesi geri takmayı unutan kadın sürücü apartmana daldı

Vitesi geri takmayı unutan kadın sürücü apartmana daldı

olay yerinden görüntü

Uttu Kadın Sürücü 

-arabadan detay
-evden detay
-komşulardan görüntü
-röportaj
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kağıthane'de işe girmek için evden çıkan bir kadın arabasının vitesini geri takmayı unutunca oturduğu apartmana daldı. Olaydan yara almadan kurtulan kadın sürücüyü komşuları sakinleştirdi. Arabanın apartmanın yanındaki on metrelik boşluğa düşmemesi faciayı önledi. Olay, Kağıthane Nurtepe Mahallesi Emin Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hatice isimli kadın sabahın erken saatlerinde işe gitmek için evinden çıktı. Arabasına binen kadın park yerinden geri geri çıkmaya çalıştığı sırada vitesi değiştirmeyi unuttu. Kadın bir anda oturduğu apartmanın kapısından içeri girdi. Olaydan yara almadan kurtulan kadın sürücü komşularının yardımıyla arabadan çıktı. Arabanın apartmanın yanındaki on metrelik boşluğa düşmemesi faciayı önledi.
İlgili Foto Galeriler
ABD Büyükelçiliğine Eylem Hazırlığındaki DEAŞlı Teröristler Hakkında Flaş KararABD Büyükelçiliğine Eylem Hazırlığındaki DEAŞlı Teröristler Hakkında Flaş Karar
Çorum'da tıra çarpan yolcu otobüsü alev aldıÇorum'da tıra çarpan yolcu otobüsü alev aldı
Polis Operasyon Yaptığı Evde Lahit BulduPolis Operasyon Yaptığı Evde Lahit Buldu
Burası Ege Denizi Diyerek Baraj Kıyısına BıraktılarBurası Ege Denizi Diyerek Baraj Kıyısına Bıraktılar
İnsan Kaçakçılarından Göçmenlere Akıl Almaz İşkenceİnsan Kaçakçılarından Göçmenlere Akıl Almaz İşkence
İstanbulda Aynı Saatte 2 Olay 4 Cesetİstanbulda Aynı Saatte 2 Olay 4 Ceset
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı