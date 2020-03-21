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21 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
’Virüs var’ diyen alkollü şahıs, sağlıkçıların yardım talebini reddetti

’Virüs var’ diyen alkollü şahıs, sağlıkçıların yardım talebini reddetti

yardım talebini reddeden alkollü şahıs

Polis Barla Yardım Talebi Sağlıkçı 

-polis ve 112 görevlilerinin belediye binası önüne gelişi
-alkollü şahsın ambülansa götürülüşü

( KIRŞEHİR ) KIRŞEHİR

- Kırşehir’de, belediye binası önünde yatan alkollü şahıs, virüs vakası var diye sağlık görevlilerinin yardım talebini reddetti.Öğle saatlerinde belediye binası önünde kendini kaybederek yatan V.Ç., adlı kişi yapılan ihbarla gelen sağlık görevlilerinin yardım talebini 'virüs var dokunmayın' diyerek geri çevirdi. Polisin ikna ettiği V.Ç., yine polisin yardımıyla yattığı yerden kaldırılarak ambulansa götürüldü. Polis refakatinde Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan V.Ç.,’nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
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