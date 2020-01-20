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20 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Viranşehir'de park kavgası: 7 yaralı

Viranşehir'de park kavgası: 7 yaralı

olay yerinde görüntü

Hastane Aşiret Polis Ekipleri Özel Hastaneler Park Kavgası 

-hastane detay
-polis ekipleri

( ŞANLIURFA ) - ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde iki aşiret mensupları arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı. Olay bugün saat 15:00 sıralarında Ceylanpınar Caddesi üzerinde bulunan maliye parkının yanında meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan iki farklı aşirete mensup aliler arasında araç park etme yüzünden çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada kullanılan silah ve sopaların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralanırken, seken kurşunlardan da yoldan geçen 3 kişi yaralandı. Olayda yaralanan toplam 7 kişi, olay yerine çağrılan ambulanslarla ilçedeki devlet ve özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. (EZ-SD-
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