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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Viranşehir’de korkunç kaza...Araçtakiler yanmaktan son anda kurtuldu

Viranşehir’de korkunç kaza...Araçtakiler yanmaktan son anda kurtuldu

olay yerinde yanan araçtan görüntüler

Hastane Bild Kalaba Alabalık 

-ambulanslar
-kalabalık
-genel ve detaylar

( ŞANLIURFA ) -Viranşehir'de meydana gelene kazada 9 kişi yaralandı ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Çarpışan araçlardan birinin alev almasıyla içerisinde bulunanlar yanmaktan son anda kurtuldu. Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde yaşandı. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 2 otomobil, Ceylanpınar yolunun 10’uncu kilometresinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden bir alev aldı. Yaralılar, yanmakta olan otomobilden çıkarak son anda kurtuldu. Kazada her iki araçta bulunan Hakan R., Tuba R., Zübeyde R., Hüseyin V., Mehmet Ali V., Zeynep V. Hülya V., Haydar Berk V., ve Emrah D. yaralandı. Olay yerine giden ambulansla Viranşehir ve Şanlıurfa merkezdeki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yanan otomobil ise olay yerine giden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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