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18 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Viranşehir'de arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü Haberi

Viranşehir'de arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü Haberi

-Arşiv-

Arazi Anlaşmazlığı Arazi Kavgası Kalaşnikof 

-Hastaneden detay görüntüler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde akraba iki aile arasında yaşanan arazi kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Göksu Mahallesi'nde aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan akraba iki ailenin fertleri arasında kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği 43 yaşındaki Basri Türk, ağır bir şekilde yaralandı. Ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 3 adet av tüfeği ve 1 adet kalaşnikof marka uzun namlulu silah ele geçirildi. Jandarma ekipleri, tüfeğin kim tarafından ateşlendiğini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.
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