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19 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Viranşehir'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavga - ŞANLIURFA

Viranşehir'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavga - ŞANLIURFA

- Silahlı kavga - Kavga anına ait güvenlik kamerası görüntüsü Şanlıurfa 'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 8 gözaltı - Kavga anının güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Viranşehir ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Gölbaşı Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan ve Yaşar Celal Sığak'ın ölümü, 13 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kavganın ardından araştırma başlatan polis ekipleri, olaya karıştıkları öne sürülen şüphelilerin kimliklerini belirledi.Ekipler, düzenledikleri operasyonla 8 şüpheliyi gözaltına aldı.Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.Öte yandan kavga anının bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.

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