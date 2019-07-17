Virajı dönemeyen tır yolu kapatınca vatandaşlar seferber oldu İzle



- Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde virajı dönemeyen vinç yüklü tır, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Kemaliye ilçesine bağlı Başarı Köyüne sondaj çalışmaları için giden vinç yüklü tır, güzergahta virajı alamayıp sıkışınca yolda kaldı. Bunun üzerine durum Özel İdaresine bildirildi.

Vatandaşlar ve Özel İdaresi ekiplerinin yardımıyla tır başka araçlarla çekilerek kurtarıldı. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmalar sonucu yol ulaşıma açıldı.

