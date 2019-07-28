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28 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Virajı alamayan tır devrildi: 1 yaralı

Virajı alamayan tır devrildi: 1 yaralı

Kaza yerinden görüntü

Hastane Devlet Hastanesi Sağlık Ekipleri Trol 

-Devrilen tırın görüntüsü
-Genel detay

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt’in Baykan ilçesinde virajı alamayan tır devrildi, kazada 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza, Baykan istikametinden Siirt istikametine giden 47 AG 325 plakalı tır, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince sürücü, Baykan devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlattı.
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