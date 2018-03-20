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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Virajı alamayan tır devrildi: 1 yaralı

Virajı alamayan tır devrildi: 1 yaralı

Tırdan detay

Polis Tır Şoförü Kaygan Zemin Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Ekiplerden detay
-Trafikten detay
-Genel görüntü

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir'in Konak ilçesinde, kaygan zemin nedeniyle viraji alamayan bir tır, kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonucu tır şoförü yaralanırken, trafikte yoğunluk yaşandı. Kaza, bugün sabah saatlerinde Altınyol Mevkii Meles Deltası Piknik Alanı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necdet Özdemir idaresindeki 06 DD 3935 plakalı tır, Alsancak yönünden Bayraklı istikametine seyir halinde olduğu sırada, kaygan zemin nedeniyle virajı alamayarak devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Tır şoförü Özdemir, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hasatanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Özdemir'in sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan, kaza sonucu Altınyol'da yoğunluk yaşandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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