Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Virajı alamayan sürücü palmiye ağacına çarpıp araç içinde sıkıştı...Kaza anı kamerada

Virajı alamayan sürücü palmiye ağacına çarpıp araç içinde sıkıştı...Kaza anı kamerada

kaza anı

Kurtarma Ekibi Palmiye Ağacı Güvenlik Kamerası Ölümlü Direksiyon 

-kazanın ardından olay yeri görüntüsü
-kaza yerinden, araçtan ve trafik ekiplerinden detay
-aracın çekilmesi

( ANTALYA -ÖZEL) - Kazayı gören vatandaşlar araçta sıkışan kadının başından ayrılmadı - İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kadın, aracı kendisinin kullanmadığını iddia etti - Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı ANTALYA

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaldırıma çarptıktan sonra refüje çıkan ve palmiyeye çarparak durabilen otomobilde 1 kişi sıkışarak yaralandı. Sürücünün araç içinde sıkıştığı kaza anı MOBESE kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Araç içinde sıkışmış halde bulunan kadın, aracı kendisinin kullanmadığını, kullanan arkadaşının kazadan sonra olay yerinden ayrıldığını iddia etti. Kaza Side-Kumköy yolu Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Side istikametinden Kumköy istikametine seyir halindeki 07 AGJ 700 plakalı otomobilin, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yolun sağ tarafındaki kaldırıma ardından da refüjde bulunan palmiyeye çarptı. Kazada, otomobilin sağ koltuğunda sıkışan Lale Özdemir ve Antalya Büyükşehir belediyesi itfaiyesi kurtarma ekibi tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kazayı gören vatandaşların kazadan saniyeler sonra ulaştığı aracın içinde sıkışmış halde yardım bekleyen Lale Özdemir, aracı kendisinin kullanmadığını arkadaşının kullandığını, kazanın ardından olay yerinden ayrıldığını iddia etti. Lale Özdemir, 112 ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı kamerada Diğer taraftan, kaza anı kazanın meydana geldiği yerin yakınında bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde aracın Side istikametinden gelirken virajı alamayarak kaldırıma çarpması, yolun soluna yönelip refüje ve palmiyeye çarparak durması yer aldı. Güvenlik kamerasının bulunduğu iş yerinin sahibi, aynı yerde maddi hasarlı, yaralamalı ve ölümlü çok sayıda kazanın meydana geldiğini, yetkililerin alacağı önlemlerden çok sürücülerin dikkatli olması gerektiğini dile getirdi.
İlgili Foto Galeriler
Yolcu minibüsü tankere çarptı: 3 ölü, 11 yaralıYolcu minibüsü tankere çarptı: 3 ölü, 11 yaralı
İş Adamına Kadın Ayarlayıp, Şantajla 40 Bin Dolar Almaya Çalıştılarİş Adamına Kadın Ayarlayıp, Şantajla 40 Bin Dolar Almaya Çalıştılar
Bursa'da Korkutan YangınBursa'da Korkutan Yangın
Genç Hemşire Feci Şekilde Can VerdiGenç Hemşire Feci Şekilde Can Verdi
Lüks Otomobilin Tavanı Kamyonda Kaldı! Ölü Ve Yaralılar VarLüks Otomobilin Tavanı Kamyonda Kaldı! Ölü Ve Yaralılar Var
4,795 Milyon Euroluk Vurgun Yapan Şahısların Lüks Yaşam Sonları Oldu4,795 Milyon Euroluk Vurgun Yapan Şahısların Lüks Yaşam Sonları Oldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı