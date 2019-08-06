Virajı alamayan sürücü palmiye ağacına çarpıp araç içinde sıkıştı...Kaza anı kamerada

-kazanın ardından olay yeri görüntüsü

-kaza yerinden, araçtan ve trafik ekiplerinden detay

-aracın çekilmesi



( ANTALYA -ÖZEL) - Kazayı gören vatandaşlar araçta sıkışan kadının başından ayrılmadı - İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kadın, aracı kendisinin kullanmadığını iddia etti - Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı ANTALYA



- Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaldırıma çarptıktan sonra refüje çıkan ve palmiyeye çarparak durabilen otomobilde 1 kişi sıkışarak yaralandı. Sürücünün araç içinde sıkıştığı kaza anı MOBESE kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Araç içinde sıkışmış halde bulunan kadın, aracı kendisinin kullanmadığını, kullanan arkadaşının kazadan sonra olay yerinden ayrıldığını iddia etti. Kaza Side-Kumköy yolu Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Side istikametinden Kumköy istikametine seyir halindeki 07 AGJ 700 plakalı otomobilin, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yolun sağ tarafındaki kaldırıma ardından da refüjde bulunan palmiyeye çarptı. Kazada, otomobilin sağ koltuğunda sıkışan Lale Özdemir ve Antalya Büyükşehir belediyesi itfaiyesi kurtarma ekibi tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kazayı gören vatandaşların kazadan saniyeler sonra ulaştığı aracın içinde sıkışmış halde yardım bekleyen Lale Özdemir, aracı kendisinin kullanmadığını arkadaşının kullandığını, kazanın ardından olay yerinden ayrıldığını iddia etti. Lale Özdemir, 112 ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı kamerada Diğer taraftan, kaza anı kazanın meydana geldiği yerin yakınında bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde aracın Side istikametinden gelirken virajı alamayarak kaldırıma çarpması, yolun soluna yönelip refüje ve palmiyeye çarparak durması yer aldı. Güvenlik kamerasının bulunduğu iş yerinin sahibi, aynı yerde maddi hasarlı, yaralamalı ve ölümlü çok sayıda kazanın meydana geldiğini, yetkililerin alacağı önlemlerden çok sürücülerin dikkatli olması gerektiğini dile getirdi.

