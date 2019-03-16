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16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Virajı alamayan saman yüklü kamyon yola devrildi

Virajı alamayan saman yüklü kamyon yola devrildi

- Yola saçılan saman balyalarından görüntü

Polis Direksiyon 

-- Detaylar

( TRABZON ) TRABZON

- Trabzon’un Ortahisar ilçesinde saman yüklü kamyon yola devrildi. Edinilen bilgiye göre, Ali Eratan yönetimindeki 61 K 5187 plakalı saman yüklü kamyon, Değirmendere Mahallesi’nde yağmur nedeniyle kayganlaşan virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yan yatan kamyonda bulunan sürücü Ali Eratan ve Turan Eratan kazadan yara almadan kurtulurken, Karadeniz Sahil Yolu’na bağlanan tek şeritli yolda uzun kuyruklar oluştu. Kamyondan yola saçılan saman balyaları nedeniyle trafiğe kapanan yol vatandaş ve polislerin çalışmasıyla kısa sürede trafiğe açıldı.
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