Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Virajı alamayan otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Virajı alamayan otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

OTOMOBİL DETAY

Jandarma Bild Sağlık Ekipleri Trol 

-VATANDAŞIN OLAYI ANLATMASI
-ARAÇTAN DETAYLAR
-VATANDAŞLARIN KAZANIN NASIL OLABİLECEĞİ ÜZERİNE YORUM YAPMASI
-DETAY
-TAKİP: ÖZEL
-GÖRÜNTÜLER MANİSA KLASÖRÜNE 'VİRAJI ALAMAYAN OTOMOBİL UÇURUMA YUVARLANDI' KODUYLA GEÇİLDİ. 114 MB

( MANİSA )- Gece saatlerinde meydana gelen kaza sabah fark edildi MANİSA

- Manisa'nın Alaşehir ilçesinde virajı alamayan otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada araçta tek başına olan sürücü Hüseyin Uyar yaşamını yitirdi. Gece saatlerinde meydana gelen kaza ise gün ağardıktan sonra yoldan geçenler tarafından fark edildi. Kaza, Kula-Alaşehir kara yolunda meydana geldi. Gece saatlerinde meydana gelen kazada Hüseyin Uyar yönetiminde 45 Z 3650 plakalı otomobil Selce Mahallesi mevkiinde virajı alamayarak yaklaşık 30 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kaza sonrası aracında sıkışan sürücünün telefonunun da otomobilden fırladığı ortaya çıktı. Kaza yapan otomobili ise sabah gün ağardığında yoldan geçen sürücüler fark edip durumu jandarma ve 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hüseyin Uyar'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderilen Hüseyin Uyar'ın akşam saatlerinde Kula'daki arkadaşının yanından ayrılarak ikamet ettiği Alaşehir'in Tepeköy Mahallesine doğru yola çıktığı öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı