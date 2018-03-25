Virajı alamayan otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

-VATANDAŞIN OLAYI ANLATMASI

-ARAÇTAN DETAYLAR

-VATANDAŞLARIN KAZANIN NASIL OLABİLECEĞİ ÜZERİNE YORUM YAPMASI

-DETAY

-TAKİP: ÖZEL

-GÖRÜNTÜLER MANİSA KLASÖRÜNE 'VİRAJI ALAMAYAN OTOMOBİL UÇURUMA YUVARLANDI' KODUYLA GEÇİLDİ. 114 MB



( MANİSA )- Gece saatlerinde meydana gelen kaza sabah fark edildi MANİSA



- Manisa'nın Alaşehir ilçesinde virajı alamayan otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada araçta tek başına olan sürücü Hüseyin Uyar yaşamını yitirdi. Gece saatlerinde meydana gelen kaza ise gün ağardıktan sonra yoldan geçenler tarafından fark edildi. Kaza, Kula-Alaşehir kara yolunda meydana geldi. Gece saatlerinde meydana gelen kazada Hüseyin Uyar yönetiminde 45 Z 3650 plakalı otomobil Selce Mahallesi mevkiinde virajı alamayarak yaklaşık 30 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kaza sonrası aracında sıkışan sürücünün telefonunun da otomobilden fırladığı ortaya çıktı. Kaza yapan otomobili ise sabah gün ağardığında yoldan geçen sürücüler fark edip durumu jandarma ve 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hüseyin Uyar'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderilen Hüseyin Uyar'ın akşam saatlerinde Kula'daki arkadaşının yanından ayrılarak ikamet ettiği Alaşehir'in Tepeköy Mahallesine doğru yola çıktığı öğrenildi.

