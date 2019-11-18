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18 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Virajı alamayan otomobil takla attı İzle

Virajı alamayan otomobil takla attı İzle

Olay yerindeki ters dönen otomobil

Polis Bild Direksiyon 

-Bölgedeki polis
-Meraklı vatandaşlar

( ŞANLIURFA )- Takla atan otomobilde burnu bile kanamadı ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil devrildi. Kazada sürücü burnu bile kanamadı. Edinilen bilgiye göre kaza, Karaköprü ilçesine bağlı Esentepe Mahallesinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 34 EY 0604 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü burnu bile kanamadı. Ters dönen araç polis tarafından olay yerine çağrılan çekici ile yoldan alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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