Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Virajı alamayan otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Virajı alamayan otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Araçtan sağ kurtarılan vatandaştan detaylar

Hastane Çığ Altında Ticari Araç Şili Direksiyon 

-Şarampole yuvarlanan araç
-detaylar

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum’da virajı alamayan otomobilin şarampole yuvarladığı kazada 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre kaza, İspir ilçesine bağlı Kırık Mahallesi’nde meydana geldi. 4 kişilik ailenin içerisinde bulunduğu hafif ticari araç şoförün buzlu zeminde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan 3 kişi kendi imkanlarıyla ters dönen otomobilden çıkarken araçta sıkışan bir kişi ise İspir ilçesi Yavuzlar Mahallesinde çığ altında kalan bir işçiyi kurtarmaya giden Erzurum Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı.Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa OlduYeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa Oldu
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Elazığ'da Büyük Deprem!Elazığ'da Büyük Deprem!
Parkta Eşini Vurdu, Başında BeklediParkta Eşini Vurdu, Başında Bekledi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı