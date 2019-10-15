Virajı alamayan otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı



- Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde virajı alamayan otomobil şarampole devrildi. Kazada muhtar ve arkadaşı yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Çimendere - Balabancık yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Balabancık Mahallesi istikametine seyreden Ercan Meydan (54) yönetimindeki 16 NUM 43 plakalı otomobil, virajı geçerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Meydan ve araçta bulunan Elmalı Mahallesi Muhtarı Mehmet Çoban (56) yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

