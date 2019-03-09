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09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Virajı alamayan otomobil park halindeki kamyonete arkadan çarptı: 5 yaralı

Virajı alamayan otomobil park halindeki kamyonete arkadan çarptı: 5 yaralı

Sağlık görevlilerinin yerde yatan yaralılara müdahale etmesi

Polis Bild Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Yaralıların ambulansa taşınması
-Kaza yapan araçlar
-Polisin kaza yerinde inceleme yapması
-Detaylar

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman'da otomobilin park halindeki kamyonete arkadan çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza, saat 01.00 sıralarında Yeni Mahalle Mut Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Berat A. (37), yönetimindeki 70 AC 465 plakalı otomobil virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında park halinde olan 70 DU 657 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yaralıların yardımına koşarken, bir taraftan da durumu sağlık ekipleri ve polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken, sağlık görevlileri de yerde yatan yaralılara müdahale etti. Kazada otomobil sürücü ile otomobilde bulunan Mustafa G. (59), Mehmet Ali K. (35), Ali Rıza M. (35) ve Olcay U. (62), yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Olay yeri inceleme ekibinin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından araçlar olay yerinden çekiciyle kaldırılırken, cadde yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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