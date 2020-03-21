Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Virajı alamayan otomobil 40 metre yükseklikten düştü - KOCAELİ

Virajı alamayan otomobil 40 metre yükseklikten düştü - KOCAELİ

- Virajı alamayan otomobilin yüksekten düşmesi - Yoldan ve düşen araçtan görüntüler Kocaeli 'de virajı alamayan otomobil 40 metre yükseklikten düştüKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde virajı alamayan ve 40 metre yükseklikten alttaki yola devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.Mevlana Mahallesi Soma Şehitleri Caddesi'nde Emre Can Baldır'ın kullandığı 34 ZY 4320 plakalı otomobil, virajı alamayarak 40 metre yükseklikten takla atarak alttaki mahalle yoluna düştü.Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Baldır, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sekte Sağlık Ekipleri 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı