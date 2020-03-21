Virajı alamayan otomobil 40 metre yükseklikten düştü - KOCAELİ
- Virajı alamayan otomobilin yüksekten düşmesi - Yoldan ve düşen araçtan görüntüler Kocaeli 'de virajı alamayan otomobil 40 metre yükseklikten düştüKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde virajı alamayan ve 40 metre yükseklikten alttaki yola devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.Mevlana Mahallesi Soma Şehitleri Caddesi'nde Emre Can Baldır'ın kullandığı 34 ZY 4320 plakalı otomobil, virajı alamayarak 40 metre yükseklikten takla atarak alttaki mahalle yoluna düştü.Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Baldır, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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