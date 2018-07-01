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01 Temmuz 2018 Pazar günü yayınlandı
Virajı alamayan Offroad sporcusu aracıyla böyle takla attı İzle

Virajı alamayan Offroad sporcusu aracıyla böyle takla attı İzle

Kaza detay

( SAMSUN - HD) SAMSUN

Yarış Dera Hastane 


- Offroad yarışında virajı alamayan sporcu aracıyla takla attı. O anlar ise izleyenler tarafından saniye saniye görüntülendi. Samsun'da düzenlenen 2018 Türkiye Offroad Şampiyonası 3. ayak Vezirköprü etabında virajı alamayan sporcular araçlarıyla yan yattı. Yürekleri ağza getiren kazada sporculardan biri yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, diğer sporcunun durumunun iyi olduğu belirtildi. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu denetiminde yapılan organizasyonda araçlarda alınan güvenlik tedbirlerinin önemi bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.
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