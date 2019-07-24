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24 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Virajı alamayan motosikletli metrelerce sürüklenip ağır yaralandı

Virajı alamayan motosikletli metrelerce sürüklenip ağır yaralandı

Motosikletten görüntü

Acil Servis 112 Acil Servis Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-Olay yerinden detay görüntüler

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun’da motosiklet sürücüsü virajı alamayıp kontrolü kaybettikten sonra metrelerce sürüklenip ağır yaralandı. Kaza, İlkadım ilçesi Sahil Yolu Sevgi Gölü Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 46 VB 181 plakalı motosikleti ile seyir halinde olan Kadir Tunahan Küçükkaya (18), virajı alamayıp motosikletiyle yan yattı. Kontrolü kaybeden Küçükkaya motosikletiyle birlikte önce kaldırıma sonra yol kenarında bulunan heykele çarpıp sürüklendi. Yaklaşık 7 metre sürüklendikten sonra durabilen Küçükkaya, kazada ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan Küçükkaya buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri ise olay yerine şerit çekerek incelemelerde bulundu. Şahsın hayati tehlikesi bulunurken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (BG-SLH-
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