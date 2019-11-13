Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Virajı alamayan motosiklet sürücüsü otomobile çarptı

Virajı alamayan motosiklet sürücüsü otomobile çarptı

Yere düşen yaralı sürücüden görüntü

Polis Hastane Baros Motosiklet Sürücüsü 

-Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beşiktaş’ta virajı alamayan motosiklet sürücüsü, bir otomobile çarparak yere savruldu. Kazada bacağından yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza, saat 10.30 sıralarında Beşiktaş Barbaros Bulvarı Balmumcu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, bulvar üzerinden Zincirlikuyu istikametine seyir eden 34 LA 3702 plakalı motosiklet sürücüsü, ara sokağa girmek için manevra yaptı. Bu esnada virajı alamayan motosiklet sürücüsü, sokak üzerinden bulvara bağlanan otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosikleti ile savrulan sürücü, yol kenarındaki bariyerlere çarparak yere düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ayağından yaralanan motosiklet sürücüsüne müdahalede bulundu. Yaralanan ayağına pansuman yapılan motosiklet sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kasayla ilgili inceleme başlattı. (EK-ZA-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı