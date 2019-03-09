Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Virajı alamayan kamyonetin devrilme anı kamerada Haberi

Virajı alamayan kamyonetin devrilme anı kamerada Haberi

Kamyonetin devrilme anı

Kamera Güvenlik Kamerası Ticari Araç Aşırı Hız Direksiyon 

--arşiv-
-Kamyonet kazasının görüntüsü
-Otomobilin hafif ticari araca çarpması
-Otomobilin dolmuşa çarpması

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde viraja hızlı giren kamyonetin savrularak devrilmesi sonucu 1 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kocaeli’nin İzmit, Körfez ve Gölcük ilçelerinde aşırı hız sebebi ile meydana gelen 3 kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Kent güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen ilk kaza, 4 Ocak tarihinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi Adalet Köprülü Kavşağı’nda meydana geldi. D100 Karayolu’ndan Sefa Sirmen Bulvarı’na dönüş yapmak isteyen Sacit K. idaresindeki 34 ULV 95 plakalı kamyonet, virajı alamayarak yan yattı. Kazada kamyonet sürücüsü yaralandı. Kent güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kazada, kamyonetin hızlı bir şekilde viraja girdiği ve savrularak yan yattığı görülüyor. Arkadan gelen bir hafif ticari araç, yolun ortasında bir anda devrilen kamyona çarpmaktan son anda kurtuluyor. Duramadı, kavşakta dönmek isteyen araca çarptı Kent güvenlik kameraları tarafından kaydedilen bir kaza da Kocaeli’nin Körfez ilçesi yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde meydana geldi. Kazada seyir halinde olan bir hafif ticari aracın kavşaktan dönmek için yavaşladığı görülüyor. Yavaşlayan hafif ticari araca arkadan hızla gelen bir otomobil duramayarak çarpıyor. Çarpmanın etkisi ile savrulan hafif ticari araç, orta refüjde bulunan direğe çarparak durabiliyor. Kontrolden çıkan otomobil dolmuşa çarptı Kocaeli’nin Gölcük ilçesi D130 Karayolu Donanma Işıklı Kavşağı’nda meydana gelen kazada ise aşırı hızlı bir şekilde ilerleyen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak aynı istikamette seyir halinde olan, dolmuşa çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil, yolun karşı şeridine geçerek karşıdan gelen bir otomobile çarpıyor.
İlgili Foto Galeriler
Hız Konusunda Birbirleriyle YarışıyorlarHız Konusunda Birbirleriyle Yarışıyorlar
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Esenyurtta Doğalgaz Patlaması!Esenyurtta Doğalgaz Patlaması!
JİTEM'ci Albayım Dedi Sonrası Filmlere Konu Olur...JİTEM'ci Albayım Dedi Sonrası Filmlere Konu Olur...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı