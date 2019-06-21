Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Virajı alamadı, refüje çarptı: 3 yaralı

Virajı alamadı, refüje çarptı: 3 yaralı

Kaza yerinden görüntü

İlk Müdahale Direksiyon 

-aracın görüntüsü
-Genel detay

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarptı, kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, Siirt-Tillo çevreyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gamze Gül (21) yönetiminde 50 BK 188 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. Haber verilmesiyle olay yerine gelen İtfaiye ve 112 acil ekipleri yaralılara ilk müdahalenin ardır Siirt Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
D-100 Kara Yolunu Sel Vurdu!D-100 Kara Yolunu Sel Vurdu!
Köpeğin Bulduğu Altınların Sahibi AranıyorKöpeğin Bulduğu Altınların Sahibi Aranıyor
Mali Şubenin Baskınında 40 Milyonluk Naylon Fatura Ele GeçirildiMali Şubenin Baskınında 40 Milyonluk Naylon Fatura Ele Geçirildi
Yolcu Minibüsü Buğday Yüklü Traktöre Çarptı: 6 YaralıYolcu Minibüsü Buğday Yüklü Traktöre Çarptı: 6 Yaralı
Trabzonda Sel Felaketi!Trabzonda Sel Felaketi!
Boluda Dereye Düşen Otomobildeki 3 Kişi Hayatını KaybettiBoluda Dereye Düşen Otomobildeki 3 Kişi Hayatını Kaybetti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı