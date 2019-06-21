Virajı alamadı, refüje çarptı: 3 yaralı

- Siirt’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarptı, kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, Siirt-Tillo çevreyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gamze Gül (21) yönetiminde 50 BK 188 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. Haber verilmesiyle olay yerine gelen İtfaiye ve 112 acil ekipleri yaralılara ilk müdahalenin ardır Siirt Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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