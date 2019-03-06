Virajı alamadı, bariyerlere saplandı

-OTOMOBİL DETAY



( BURSA ) BURSA



- Bursa'da virajı alamayan otomobil bariyerlere saplandı. Bariyerlere saplanan otomobil alt yola düşmekten son anda kurtuldu. Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnönü Caddesi'nde seyir halinde olan otomobil sürücüsü, Haşim İşcan caddesine dönmek istediği sırada virajı alamayarak bariyerlere saplandı. Bariyerlere saplanan otomobil, köprünün üzerinden uçmaktan son anda durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çarpmanın etkisiyle hafif yaralanan sürücüyü ayakta tedavi etti. Olası bir kaza yaşanmaması için polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Bariyerlere saplanan otomobil, çekici yardımıyla kurtarılmasının ardından, İnönü Caddesini, Haşim İşcan Caddesine bağlayan yol trafiğe açıldı.

