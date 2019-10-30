Vinçten düşen işçi hayatını kaybetti - İSTANBUL Haberi
- Vinçten detay görüntüler - Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması - Hastane önünden detaylarVinçten düşen işçi hayatını kaybetti - Avcılar'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla asılan bayrakların sökümü için vincin sepetinde bulunan işçi vince kamyonetin çalışmasını kaldırma esnasında aracın, vince çarpması sonucu vincin sepetindeki belediye çalışanı Sabahattin K, yüksekten düşerek hayatını kaybettiİSTANBUL (AA) - Avcılar'da meydana gelen iş kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Firuzköy Mahallesi Öztan Sokağı'nda belediyeye ait vince çıkarak 29 Ekim bayrak çalışmasını kaldırma esnasında, yüksek tenteli aracın, vincin koluna çarpması sonucu vincin sepetinde bulunan belediye çalışanı 46 yaşındaki Sabahattin K, yüksekten düştü.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sabahattin K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Sabahattin K'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Esenyurt'taki özel bir hastaneye kaldırıldı.Polis ekiplerinin olayın yaşandığı yeri güvenlik şeridiyle çevirdiği iş kazasıyla ilgili vinç ile araç sürücüleri gözaltına alınırken, konuyla ilgili soruşturma sürüyor.Öte yandan, olay yerine gelen trafik ekibinin, gerekli kaza raporunu tanzim ettiği, kazayla ilgili Avcılar Belediyesi'ne ait vincin gerekli emniyet tedbiri almadığından dolayı birinci derecede kusurlu görüldüğü ve vinç sürücüsünün de Karayolları Trafik Kanunu'nun 13. maddesini ihlal ettiği belirtildi.
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