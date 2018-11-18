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18 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Vince tırmanırken düşen vinç operatörü hayatını kaybetti İzle

Vince tırmanırken düşen vinç operatörü hayatını kaybetti İzle

Olay yerinden detaylar

Polis Cenaze Kalp Krizi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-vinç'ten detaylar
-sağlık ve polis ekiplerinden detaylar
-genel ve detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Avcılar'da kule vince tırmanırken düşen operatör hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre olay Avcılar Firuzköy mahallesinde meydana geldi. İnşaat firmasında vinç operatörü olarak çalışan Yaşar Tanyeli (65), sabahın erken saatlerde çalışmak için kule vinçe tırmanırken henüz nedeni belirlenemeyen bir sebeple dengesini kaybederek koruyucu bariyerlere düştü. 10 metre yükseklikten bariyerlere düştüğünü gören inşaat çalışanları sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları müdahalelere rağmen Tanyeli’yi kurtaramadı. Olay yerinde öldüğü belirlenen Yaşar Tanyeli’nin cenazesi Murat Kölük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tanyeli’nin kalp krizi şüphesiyle hayatını kaybettiği iddia edilirken kesin ölüm sebebi ise yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak. (ECI-ÖFA
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