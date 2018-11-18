Vince tırmanırken düşen vinç operatörü hayatını kaybetti İzle

-vinç'ten detaylar

-sağlık ve polis ekiplerinden detaylar

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Avcılar'da kule vince tırmanırken düşen operatör hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre olay Avcılar Firuzköy mahallesinde meydana geldi. İnşaat firmasında vinç operatörü olarak çalışan Yaşar Tanyeli (65), sabahın erken saatlerde çalışmak için kule vinçe tırmanırken henüz nedeni belirlenemeyen bir sebeple dengesini kaybederek koruyucu bariyerlere düştü. 10 metre yükseklikten bariyerlere düştüğünü gören inşaat çalışanları sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları müdahalelere rağmen Tanyeli’yi kurtaramadı. Olay yerinde öldüğü belirlenen Yaşar Tanyeli’nin cenazesi Murat Kölük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tanyeli’nin kalp krizi şüphesiyle hayatını kaybettiği iddia edilirken kesin ölüm sebebi ise yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak. (ECI-ÖFA

