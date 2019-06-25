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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Vinç üst geçide çarptı : 1 yaralı -ANKARA

Vinç üst geçide çarptı : 1 yaralı -ANKARA

- Vincin çarptığı üst geçit - Üst geçitten dökülen parçalardan hasar gören otomobil - Üst geçitten yola dökülen parçalar - Ekiplerin inceleme yapması Ankara 'da vinç üst geçide çarptı : 1 yaralı - Başkentte seyir halindeki bir vincin üst geçite çarpması sonucu yola dökülen parçalar bir kişiyi yaraladıANKARA (AA) - Başkentte seyir halindeki bir vincin üst geçite çarpması sonucu yola dökülen parçalar bir kişiyi yaraladı.Kazım Karabekir Caddesi ASKİ Genel Müdürlüğü önünde bulunan üst geçite 06 CCL 98 plakalı vinç çarptı.Çarpmanın etkisiyle üst geçitten kopan parçalar H.Ö'nün kafasına ve 71 DZ 916 plakalı aracın üzerine düştü.Çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi.H.Ö olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Hacettepe Hastanesine kaldırıldı.

Polis Üst Geçit Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

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