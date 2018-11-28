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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Villaya uyuşturucu operasyonu (2) - MUĞLA

Villaya uyuşturucu operasyonu (2) - MUĞLA

- Uyuşturucu düzeneğinden görüntüler - Ekiplerin düzeneği imha etmesi - Ekiplerin evde inceleme yapması - Ele geçirilen malzemelerden görüntü - Yetiştirilen kenevir bitkilerinin görüntüsü Muğla 'da villaya uyuşturucu operasyonu - Bodrum ilçesinde operasyon düzenlenen villada, özel düzenekle hazırlanmış bez dolapta kenevir yetiştirildiği belirlendi, 2 şüpheli gözaltına alındıMUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde, lüks bir villaya düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 şüpheli gözaltına alındı.Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Torba Mahallesi'ndeki bir villada uyuşturucu yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti.Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, villanın üst katındaki odada özel düzenekle kurulmuş alüminyum folyo ile kaplı bez dolapta kenevir yetiştirildiği tespit edildi. Yetiştirilen kenevir imha edildi.Aramada, iki hassas terazi, bitki yetiştirmede kullanılan zirai ilaçlar, gübreli toprak, ısı ve nem ölçer gibi malzemeler ele geçirildi.M.Y. ve H.H.C. gözaltına alındı.

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