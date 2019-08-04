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04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Villaya sahte içki operasyonu - İSTANBUL İzle

Villaya sahte içki operasyonu - İSTANBUL İzle

- Operasyondan görüntüler - Başakşehir'de bir villaya düzenlenen operasyonda, 3 ton 750 litre metil alkol ile çok sayıda alkol imalat malzemesi ele geçirildiİSTANBUL (AA) - Başakşehir'de bir villada, sağlığa zararlı metil alkolü kaynatıp damıtarak merdiven altı imalathanelere dağıttığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, 25 Temmuz'da Başakşehir'de bir villaya operasyon düzenledi.
Operasyonda, Yaşar Y. (37) ve Abdurrahman K. (39) yakalandı. Adreste yapılan aramada 3 ton 750 litre metil alkol, kaynatma kazanı ve çok sayıda alkol imalat malzemesi ele geçirildi.Villada ayrıca, İzmir, Hatay ve Ankara'ya gönderilmek üzere hazırlanmış değişik markalarda alkollü içki kolileri bulundu.Kiraladıkları villayı alkol imalathanesine dönüştürdüğü öne sürülen şüphelilerin, ucuz olarak temin ettikleri, sağlığa zararlı metil alkolü kazanlarda kaynatıp damıttığı, tedarikçi olarak merdiven altı alkol imalathanelerine dağıttığı iddia edildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı.

Alkollü İçki Akalan İmalathane Irak 

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