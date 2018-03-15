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15 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Villanın kaçak katı balyozla yıkıldı

Villanın kaçak katı balyozla yıkıldı

Kaçak katın yıkılması

Çatı Katı Jandarma İş Makinesi Kaçak Kaçak Yapı 

-Balyozla çalışan işçiler
-İş makinesi. Detaylar.

( BURSA - HD) BURSA

- Osmangazi Belediyesi, Nilüferköy Mahallesi’nde bir villanın kaçak olarak inşa edilen çatı katını balyoz ve kepçeyle yıktı. Kaçak yapılaşmanın önüne geçebilmek için çalışmalarını sürdüren Osmangazi Belediyesi, Nilüferköy Mahallesi’nde bir villanın kaçak olarak inşa edildiği belirlenen çatı katını yıktı. Yıkım kararının alınmasının ardından jandarma ekipleriyle birlikte adrese giden Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, 2 katlı villanın belediye tarafından onaylanan projeye aykırı olarak inşa edilen çatı katını balyoz ve iş makinesi ile yıktı. Jandarma ekiplerinin aldığı güvenlik tedbirleri altında gerçekleştirilen yıkımlarda herhangi bir olay yaşanmadı. Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılara yönelmemeleri konusunda uyararak, kaçak yapılara izin vermeyeceklerini hatırlattı. (MŞ)
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