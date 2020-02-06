Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
Villada uyuşturucu madde yetiştiren şahıs yakalandı

Villada uyuşturucu madde yetiştiren şahıs yakalandı

-VİLLAYA JANDARMA EKİPLERİNİN OPERASYON YAPMASI

Jandarma Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan 

--VİLLADA YETİŞTİRİLEN KENEVİRLERDEN GÖRÜNTÜ
--VİLLADAN DETAY

( YALOVA ) YALOVA

- Yalova'da kiralık lüks villada uyuşturucu üretimi yapan şahıs düzenlenen operasyonla Tekirdağ'da yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Yalova İl Jandarma Komutanlığınca Yalova genelinde uyuşturucu kullanan şahıslara yönelik yapılan istihbari çalışma sonucunda merkeze bağlı Kadıköy beldesinde ikamet eden E.Ç.'nin ikametinde kenevir yetiştirdiği öğrenildi. Ekipler, E.Ç.'nin 3 bin 500 liraya kiraladığı üç katlı villaya mahkemeden arama kararı alarak operasyon düzenlendi.
Villanın ikinci kattaki bir odada özel çadırlar içerisinde hava sistemleri ve ışıklarla donatılmış serayı bulan ekipler, evin diğer bölümlerinde de yeni kurulacak seralar için getirilmiş cihazların bulunduğu kolileri buldu. Bir taraftan üretim yaptığı bir taraftan da kurutarak satışa hazır hale getirdiği belirlenen serada, 304 kök kenevir ve 386 gram kurutulmuş kubar esrar ele geçirildi. E.Ç., Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı