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20 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Villada çıkan yangın hasara neden oldu - KIRIKKALE

Villada çıkan yangın hasara neden oldu - KIRIKKALE

- Cep telefonuyla çekilen görüntüler - İtfaiye ekiplerinin çalışması Kırıkkale 'de villada çıkan yangın hasara neden olduKIRIKKALE (AA) - Kırıkkale 'nin Yahşihan ilçesinde 3 katlı bir villanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Doğanlık Mahallesi'nde Yaşar Köse'ye ait 3 katlı villanın çatısında içeride kimsenin bulunmadığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Kırıkkale ve Yahşihan Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.Villanın çatısı ve 3. katının kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Trol 

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