Villa ve çiftlik evi yaparak 50 dönümlük ormanı katlettiler İzle

-yıkımdan görüntüler



( İZMİR )- 50 dönümlük orman arazisi üzerine kurulan 13 yapı yıkıldı- Sahibinden satılık orman arazisi İZMİR



- İzmir’in akciğerleri konumundaki Buca ormanlarında yaşanan kaçak yapılara karşı seferberlik başlatan Buca Belediyesi, Kırıklar’da 50 dönümlük arazi üzerine kurulmuş, içerisinde villa ve çiftlik evinin de olduğu 13 kaçak yapının yıkımını gerçekleştirdi. Buca ilçesinde, kaçak yapılara karşı mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Buca Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekip, Buca'nın kırsal bölgeleri; Kaynaklar, Kırıklar, Karacaağaç, Belenbaşı ve Doğancılar Mahallelerinde kontrolleri yaptı. Havadan ve karadan görüntülerle tespit edilen kaçak yapılar için hemen harekete geçildi. Yasal işlemlerin gerçekleştirilmesinin ardından ormanlar kesilerek yapılan; villa, çiftlik evi ve gecekondu tipi 13 yapı, Buca Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı. Öte yandan, yıkımı gerçekleştirilen 50 dönümlük yapılar, havadan ve karadan görüntülendi. Bu kadarına da pes: 400 bin lira istediler Çekimler sırasında, bir yapıdaki “satılık” ilanı dikkat çekti. Mülk sahibi olduğunu iddia eden ve söz konusu ormanlık arazideki 2 bin 800 metrekarelik alanı çitlerle çeviren vatandaş, hazine arazisi ve içerisinde kaçak yapı için 400 bin TL para karşılığında satışını yapılacağı bildirildi.

Vatandaşları mağduriyet yaşamamaları için belediye ile iletişim çağrısı yapan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Suça ortak olmayın” dedi.

Yıkılan arazilerin en kısa sürede İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yeniden ağaçlandırılacağını ve vatandaşları devlet arazisini satanlara karşı uyaran Başkan Kılıç, "Yeşil alanlarımıza karşı fırsatçılar tarafından gerçekleştirilen talanı engellemek için seferberliğimiz devam edecek. Sadece ormanlık alanlarımızda değil, Buca'mızın her yerindeki yeşil alanlarımızı koruyarak daha da arttıracağız. Bu mücadele, hepimizin mücadelesidir. İmar affından yararlanmak isteyen fırsatçılar maalesef hemşehrilerimizin hakkı olan ormanları işgal ederek yine hemşehrilerimize satıyor. Hiç kimse bu suça ortak olmasın. Hemşehrilerimizi özellikle ormanlık bölgemizde ev alırken belediye ile iletişime geçmeye davet ediyorum. Bizlerin amacı bu işgallere karşı mücadele ederken kandırılmış vatandaşlarımızı mağdur etmek değil. Tapusu, imarı olmayan hiçbir yapıyı, araziyi kesinlikle satın almayın; suça ortak olmayın” şeklinde konuştu.

(NUR-HG-

