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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
'Vidanjörlü hırsız' suçüstü böyle yakalandı

'Vidanjörlü hırsız' suçüstü böyle yakalandı

Paraları kasadan çalma anı

Güvenlik Görevlisi Akalan Güvenlik Kamerası Hırsız Polis Ekipleri 

-Güvenlik görevlisinin yakalama anı
-Aparatın nasıl kullanıldığı videosu
-Şüphelinin emniyetten çıkarılması

( BURSA )- Vidanjörle camiyi soyarken güvenlik kameralarını hesaba katmadı BURSA

- Bursa'da bir hırsız caminin bağış kutusunda bulunan paraları vidanjör yardımıyla çekip aldı, fakat kaçamadan yakalandı. O anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Olay, geçtiğimiz gün merkez Osmangazi ilçesinde bulunan bir camide meydana geldi. Caminin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, 54 yaşındaki A.K, caminin kapı girişinde bulunan çelik bağış kutusunda bulunan paraları, vida yakalamakta kullanılan kıskaçlı sopayı kutunun içerisine sokarak aldı. O sırada camide bulunan güvenlik görevlisi kameralardan durumu fark ederek hemen şüpheli adamın yanına gitti. Görevli, paraları alıp cebine koyan şüpheliyi etkisiz hale getirerek polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri tarafından emniyete götürülen şüpheli adliyeye sevk edildi.
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