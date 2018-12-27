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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Vicdansızlığın böylesi, köpekleri soğukta ölüme terk ettiler

Vicdansızlığın böylesi, köpekleri soğukta ölüme terk ettiler

- ölen yavru köpeklerin görüntüsü

Sokak Köpeği Yavru Köpekler Sokak Köpekleri Bakım Merkezi Sokak Hayvanları 

-- köpeklerin toplanması
-- köpekler hayvan bakım merkezinde görüntüsü
-- detaylar
-- Hayvan Destek ve Eğitim Derneği (HAYDED) Başkanı Gökçen Gökmen Bayram röportaj
-- Fethiye Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi Veteriner Hekim Hüseyin Canğara röportaj

( MUĞLA )- Soğuğa dayanamayan yavru köpekler telef oldu, sağ kalanlar kurtarıldı MUĞLA

- Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaklaşık 30 sokak köpeği soğukta ormanlık alana terk edildi. Bazı yavru köpekler soğuktan donarak ölürken, sağ kalan 22 köpek kurtarıldı. Fethiye'de gece geç saatlerde iki kamyonun Nif ve Koru mahallelerinin arasındaki ormanlık alana çok sayıda köpek bıraktığını gören ilçede yaşayan yabancılar, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma tarafından durdurulan kamyonların sürücüleri alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Olayı öğrenerek bölgeye gelen Fethiye Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi görevlileri ve hayvanseverler ormanlık alanda 22 köpek buldu. Soğuk hava nedeniyle 3 yavru köpeğin telef olduğu görüldü.
Köpekler Fethiye Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi görevlileri tarafından barınağa götürüldü. Fethiye Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi Veteriner Hekimi Hüseyin Canğara, köpeklerin ilçe sınırları içerindeki kırsal alanlara Seydikemer Belediyesi ekiplerince bırakıldığını iddia etti. Bölgeden topladıkları köpeklerin arasında yavru ve sakatların da olduğunu söyleyen Canğara, “Bazı yavruların da ölülerini bulduk. Bölgeden 22 köpeği alarak merkezimizde koruma altına aldık. Bölgedeki hayvanseverlerin takip ettiği ve belgelediği olay gerekli mercilere ulaştırıldı. Konuyla ilgili yasal süreç başlatılacak. Sokak hayvanları açlığa, susuzluğa ve soğuğa terk edilmemeli" dedi.
Hayvan Destek ve Eğitim Derneği (HAYDED) Başkanı Gökçen Gökmen Bayram ise sokak köpeklerinin avlanamadığını, dağlara bırakılan köpeklerin ölüme terk edildiğini, yavru köpeklerin gecenin soğuğuna dayanamayıp telef olduğunu belirtti.
Bayram, “Sokak köpeklerinin kısırlaştırılması gerekiyor. Hayvanlara şiddet uygulayanların da gerekli cezayı alması lazım. Bu gibi olayların ancak bu şekilde önüne geçebiliriz. Yaşanan olay nedeniyle çok üzgünüz” diye konuştu.
Konuyla ilgili Seydikemer Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçe sınırları içerisindeki sokak hayvanlarının sadece kısırlaştırılması için toplandığı ve Muğla’ya gönderildiği bildirildi.
Açıklamada, köpeklerin dağlık alana bırakılmasıyla belediyenin ilgisi olmadığı belirtildi.
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