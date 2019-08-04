Vicdansızlığın böylesi görülmedi...Köpek yavrusunu çuvala koyup yol kenarına attılar

-Çuvalın içindeki Yavru Köpek. Çuvalın açılması.

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( BURDUR )- Burdur’un Bucak ilçesinde ağzı bağlı halde çuvalın içinde havasızlıktan ölmek üzere olan köpek bulundu. BURDUR



- Bucak ilçesi Barbaros mahallesi grançay mevkiinde dolaşan bir vatandaş, taşlık alanda bir çuval fark etti. İçinde bir şeylerin hareket ettiğini gören şahıs, hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Bucak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri çuvalı açtığında içerisinde havasızlıktan ölmek üzere olan bir köpek olduğunu farkettiler. Çuvalın ağzını bıçakla kesen görevliler küçük yavru köpeği özgürlüğüne kavuşturdular. Yaşanan olay hayvanseverlerin tepkisine neden oldu.

