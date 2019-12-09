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09 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Vicdansızlığı bu kadarı, köpekleri çuvala koyup ölüme terk ettiler

Vicdansızlığı bu kadarı, köpekleri çuvala koyup ölüme terk ettiler

Çuval içinde bulunan köpeklerin ayaklarının çözülmesinden detaylar

Jandarma Köpek Domuz Avı Bulduk Dere Yatağı 

-Avcı Miraz Çevik ile röp.

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa'nın Salihli ilçesindeki bir dere yatağında ayakları bağlanmış çuval içerisinde ölüme terk edilmiş 3 köpek bulundu. Çaresiz köpekleri şans eseri bölgeden geçen avcılar kurtardı. Olay, Çayköy Mahallesi Ayvacık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, domuz avı yapmak için gittikleri bölgede dere yatağından köpek sesi duyan avcılar, bölgede ayakları bağlı çuval içine konulmuş 3 köpek ile karşılaştı. Yürek sızlatan görüntü karşısında avı bırakan avcılar, bağlı olan köpeğin ayaklarını çözüp, diğeri ayakları bağlı 2 köpeği ise çuvaldan çıkardı. Aç ve susuz kalan köpeklere önce su sonra mama veren avcılar, daha sonra köpekleri doğaya bıraktı. Avcılar, köpekleri bu şekilde vahşice bırakan kişi ve kişilerin bulunmasını istedi. Manisa'nın Turgutlu ilçesinden av için gittikleri Salihli'de karşılaştıkları manzaranın insanlığa sığmayacağını belirten avcı Miraz Çevik, köpeklerinin 5-6 gün kadar önce bırakıldığını tahmin ettiklerini, iplerin bağlı olduğu yerlerden köpeklerinin ayaklarının çürüdüğünü gördüklerini söyledi.

Çevik, "Salihli Çay Mahallesi mevkisinde avlandığımız sırada çalıların arasında beyaz çuvallar olduğunu gördük. Çuvalları incelediğimizde dört ayakları bağlanmış 3 tane Arjantin Dogo cinsi köpek bulduk. Muhtemelen bu hayvanlar 5-6 gün oraya bırakılmış. Çünkü ayakları kangren olmuştu. Hemen arkadaşlarımı çağırdım ve avı sonlandırdık. Arkadaşlarım yardımı ile köpeklerin ayaklarına bağlı olan ipleri çözdük. Biraz bekledikten sonra köpekler kendilerine gelince üzerimizde bulunan yiyecekleri ve sularımızı köpekleri verdik. Bir müddet ayaklanan hayvanları takip ettik ve sonrasında durumu jandarma ve belediye ekiplerine bildirdik" dedi.

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