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09 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Vicdansızlar 81 yaşındaki yaşlı kadını dolandırdı Haberi

Vicdansızlar 81 yaşındaki yaşlı kadını dolandırdı Haberi

-Zanlının emniyete ve adliyeye geliş götürülüşü

Yaşlı Kadın Akalan Hırsız Kışla Banka Kartı 

--Olay anı ve kadının dolandırılması

( ANKARA )- Toplamda 90 bin TL parasını çaldılar ANKARA

- Ankara Beypazarı ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtan ve 1938 doğumlu 81 yaşındaki Dudu Güneş isimli vatandaşı kandırarak 90 bin Türk Lirası’nı alarak kaçan şahıslar yakalandı. Beypazarı'nda 81 yaşındaki Dudu Güneş isimli yaşlı kadını kandırarak parasını çalan dolandırıcılar polis tarafından yakalandı. Mağdur kadına, “banka kartın hırsızların eline geçti , paralarını biz koruma altına alcağız’ gibi yalanlar söyleyerek kadının ayrı hesabındaki 90 bin TL’sini çalan vicdansızlar 06 FU 734 plakalı araçla ilçede enselendi. Yaşlı kadının yanına ekmek alarak giden hırsızlar, ekmekleri vererek poşete konulmuş paraları aldılar. O anlar da güvenlik kameralarına yansıdı. Yapılan araştırmalar neticesinde civardaki market, ilçedeki güvenlik kameraları , ilçe giriş çıkışlarındaki kameralar, aracın geçmesi muhtemel sokaklar caddeler 48 saat boyunca polis tarafından titizlikle incelendi. Araç tespiti yapıldıktan ve, araştırmalar sonucunda aracı kullanan şüpheli Harun E.’in Ankara Pursaklar ilçesinde olduğu tespit edildi. Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2 ayrı şehirde 4 ayrı adreste eş zamanlı operasyon icra edildi ve zanlı yakalandı. Şüpheli Harun E. yakalandığı gün adliyeye çıkarılıp tutuklandı. Bir başka şahıs C. ise savcının talimatıyla gözaltına alınmış, ifade sırasında yanında parayı teslim alan Muhammet S. ve araçta bulunan Ali S. kardeşlerin olduğunu beyan etti. İstanbul ilinde olduğu değerlendirilen şahısların yakalanması için gerekli işlemler başlatıldı. (İÇ-BC -
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