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21 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Vicdansız sürücü yaşlı adamın ayağını kırıp kaçtı

Vicdansız sürücü yaşlı adamın ayağını kırıp kaçtı

-ayağı kırılan yaşlı adama müdahale edilmesi

İlk Müdahale Yaşlı Adam Sağlık Ekipleri 

--sağlık ekiplerinin ayağa müdahale edilmesi
--ayşlı adamın ambulansa sevk edilmesinden görüntü

( BURSA )- Ayağı kırılan yaşlı adam acı içinde kıvrandı BURSA

- Bursa'da vicdansız sürücüsü, yaşlı adama çarpıp ayağını kırdı, arkasına bile bakmadan kaçtı. Kaza Kestel ilçe merkezinde meydana geldi. Evinden camiye gitmek için çıkan yaşlı adama arkadan gelen bir araç hızla çarpıp kaçtı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam savrulup asfalta düştü. Acı içinde kıvranan yaşlı adama ilk müdahaleyi çevrede bulunan vatandaşlar yaptı. Yaşlı adamın ayağının kırıldığını öğrenen vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaşlı adamı ilk müdahaleyi yaparak Kestel Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazayı gören vatandaşlar yaşlı adama çarpıp kaçan sürücüye tepki gösterdi.
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