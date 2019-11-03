Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Vicdansız sürücü öldürüp kaçtı Haberi

Vicdansız sürücü öldürüp kaçtı Haberi

Kaza yerinden görüntü

Jandarma Bild Sağlık Ekipleri Irak 

-Cesedin bulunduğu yerden görüntü
-Yoldan görüntü
-Jandarmadan görüntü
-Ölen kişinin yakınlarından görüntü
-Ölen kişinin fotoğrafı
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) -- Çarparak öldürdükleri yayayı yol kenarına bırakıp kaçtılar ADIYAMAN

- Adıyaman’da yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya, bir aracın vurması sonucu hayatını kaybetti. Yayaya çarpan araç sürücüsü, yayayı yol kenarında bırakıp olay yerinden kaçtı. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Çakal Köprüsü yakınlarında gece saatlerinde işten çıkarak evine dönen 3 çocuk babası 49 yaşındaki Aziz Ök’e, sürücüsü ve plakası halen tespit edilemeyen bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle Aziz Ök, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşanılan olay sonrasında kimliği tespit edilemeyen araç sürücüsü, Aziz Ök’ün cesedini yol kenarında bırakarak olay yerinden aracıyla birlikte kaçtı. Sabah saatlerinde yol kenarında Aziz Ök’ün cansız bedeniyle karşılaşan vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Aziz Ök’ün öldüğünü belirledi. Daha sonra olay yerine gelen jandarma ekipleri incelemelerde bulundu. Aziz Ök’tenin cesedi daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. (CK-SD-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı