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23 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Vicdansız sürücü çarptığı kediyi yaralı bırakıp kaçtı İzle

Vicdansız sürücü çarptığı kediyi yaralı bırakıp kaçtı İzle

Yaralı kediden görüntü

Akalan Hayvan Irak 

-Veteriner ekiplerinin kediyi götürmesi
-Diğer detaylar

( İSTANBUL - ÖZEL)- Otomobilin çarptığı kedinin imdadına hayvanseverler yetişti İSTANBUL

- Esenler’de vicdansız sürücü sokak üzerinde bulunan kediye aracıyla çarpıp kaçtı. Çarpmanın etkisiyle arka ayakları ve kafasından yaralanan kediyi gören vatandaşlar Esenler Belediyesi Veteriner ekiplerini arayarak kedinin kurtulması için yardım istedi. Olay, dün akşam saatlerinde Esenler Oruç Reis Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir sürücü aracıyla sokak üzerinde bulunan kediye çarptı. Kimliği belirsiz sürücü kediyi yaralı halde yol ortasında bırakıp kaçtı. Sokakta yürüyen vatandaşlar yolda yaralı bir kedinin olduğunu gördü. Koşarak kedinin yanına gelen vatandaşlar aracın kediye çarptığını fark etti. Yaralı halde acı çeken kediyi gören vatandaşlar Esenler Belediyesi Veteriner Hizmetlerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaralı kediyi yakalayama çalıştı. Yaralı halde korkarak kaçmaya başlayan kedi ekipler tarafından yakalanarak tedavisi yapılmak üzere Esenler Belediyesi Veteriner Hizmetlerine götürüldü. Kedinin arka ayakları ve kafasından yaralandığı öğrenildi.
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